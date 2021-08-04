Экс-игрок сборной Украины: «Рекомендовал бы УАФ обратить внимание на Скрипника»
Стало известно, когда пройдет жеребьевка второго этапа Кубка Украины
К пятерым победителями первого раунда присоединятся сразу 39 команд
4 августа 19:32
Фото - УАФ
Жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины-21/22 состоится в Доме футбола в пятницу, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На данной стадии соревнований к пяти победителям первого раунда присоединятся сразу 39 команд. Они будут представлять Первую и Вторую лиги.
Известно также, когда будут сыграны матчи второго этапа. Базовой датой назначено 18 августа.
Напомним, действующим победителем Кубка Украины является «Динамо».
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