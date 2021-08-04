Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован

Стало известно, когда пройдет жеребьевка второго этапа Кубка Украины

К пятерым победителями первого раунда присоединятся сразу 39 команд
Футбол Кубок Украины по футболу
4 августа 19:32
Стало известно, когда пройдет жеребьевка второго этапа Кубка Украины
Фото - УАФ

Жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины-21/22 состоится в Доме футбола в пятницу, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На данной стадии соревнований к пяти победителям первого раунда присоединятся сразу 39 команд. Они будут представлять Первую и Вторую лиги.

Известно также, когда будут сыграны матчи второго этапа. Базовой датой назначено 18 августа.

Напомним, действующим победителем Кубка Украины является «Динамо».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

УАФ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Источник: УАФ не рассматривает никого, кроме Маркевича и Реброва, на пост наставника сборной
Источник: УАФ не рассматривает никого, кроме Маркевича и Реброва, на пост наставника сборной
Футбол Сборная Украины
4 августа 19:11
«Фантастические три года» – Шовковский попрощался со сборной Украины
«Фантастические три года» – Шовковский попрощался со сборной Украины
Футбол Сборная Украины
3 августа 20:18
Остап Маркевич: «Отец сказал, что ведутся разговоры по поводу сборной»
Остап Маркевич: «Отец сказал, что ведутся разговоры по поводу сборной»
Футбол Сборная Украины
3 августа 09:45
Павелко заявил, что Шевченко может вернуться на пост главного тренера сборной Украины
Павелко заявил, что Шевченко может вернуться на пост главного тренера сборной Украины
Футбол Сборная Украины
2 августа 18:03
Расстались без долгов. УАФ полностью рассчиталась со штабом Шевченко
Расстались без долгов. УАФ полностью рассчиталась со штабом Шевченко
Футбол Сборная Украины
2 августа 15:40
УАФ определилась с кандидатурами на замену Шевченко
УАФ определилась с кандидатурами на замену Шевченко
Футбол Сборная Украины
2 августа 12:31

Новости: Футбол

Месси вернулся в Барселону
Месси вернулся в Барселону
Примерa (Испания)
11:10
Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Украинская Премьер-лига
10:25
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Лига чемпионов UEFA
10:12
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Лига конференций UEFA
09:51
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Лига конференций UEFA
09:29
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Украинская Премьер-лига
09:15
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
08:17
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости