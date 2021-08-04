Стало известно, когда Ребров примет решение о возвращении в сборную Украины

Специалист взял время на раздумье

Сергей Ребров / фото - Eurosport

После ухода Андрея Шевченко из сборной Украины УАФ рассматривает тренера эмиратского «Аль-Айна» Сергея Реброва в качестве главного претендента на этот пост.

Как сообщает источник, в контракте специалиста прописан пункт, по которому он может уйти из клуба, как только ему поступит предложение от национальной команды.

Но финансовая составляющая может затормозить этот переход. Ведь арабские шейхи точно обеспечат тренерскому штабу больший доход, чем УАФ, которая предлагает около 2-3 миллионов евро оклада.

Ребров взял время до четверга, чтобы принять окончательное решение.

Если специалист откажется возвращаться в сборную Украины, то наставником национальной команды назначат Мирона Маркевича.

Напомним, экс-игрок сборной Украины порекомендовал необычную кандидатуру на этот пост.