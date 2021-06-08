Стало известно, когда Шепелев сможет приступить к работе в общей группе

Владимир Шепелев / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев рассказал о своем состоянии и сроках восстановления от травмы. Хавбеку пришлось пропустить Евро-2020.

Доктор сказал, что я буду готов тренироваться вместе с командой в общей группе уже на первом сборе. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В 20-х числах июня у команды запланирован медосмотр, тогда и будет окончательная информация по поводу моего состояния.

В основном, предпочитаю активный отдых: хожу в тренажерный зал, где делаю упражнения на верхний плечевой пояс, а вот спину в работу не включаю, а также загораю на пляже.

Доктор сказал, что будем принимать решение по поводу работы без ограничений после того, как я вернусь в Киев и приеду на базу на осмотр. В целом, врачи говорили, что для восстановления после этого повреждения мне понадобится месяц, и он уже прошел, так что, думаю, нагрузки мне уже разрешены.

Будем пару дней тренироваться в Киеве, но это пока неточно. О конкретных планах тренеры нам еще не говорили. Я пока еще немного ощущаю дискомфорт, но думаю, к тому времени, как мы выйдем из отпуска, все должно все пройти.

Пропуск Евро-2020? Конечно, я был расстроен, что получил травму перед чемпионатом Европы, поскольку очень хотел бы поехать в расположение сборной, но так сложились обстоятельства. Для меня сейчас самое важное полноценно качественно восстановиться. А матчи сборной буду смотреть по телевизору и болеть за наших ребят.