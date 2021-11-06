Стало известно, когда Шевченко подпишет контракт с «Дженоа»

Специалист очень близок к работе в генуэзском клубе

Андрей Шевченко / фото - FootBoom

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко на следующей неделе отправиться в Геную для подписания контракта с местным клубом, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, специалист уже во вторник будет в Италии, где подпишет с «Дженоа» контракт до 2023-го года с опцией продления.

Сейчас команду возглавляет Давиде Баллардини, но в скором времени коуча уволят из-за неудовлетворительных результатов.

Команда не выигрывает с сентября и идет в трех очках от последнего места. Ранее появилась информация о зарплате специалиста в новом клубе.