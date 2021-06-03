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Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины

На заседании Исполкома УАФ утвержден план-календарь Всеукраинских соревнований
Футбол Кубок Украины по футболу
22:30
Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины
Фото - УАФ

На заседании Исполкома УАФ утверждена дата финала Кубка Украины сезона-21/22. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, был принят план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу. В документе зафиксирована дата решающего поединка турнира – 11 мая 2022 года.

Напомним, в сезоне-20/21 обладателем Кубка Украины стало «Динамо». Киевляне в финале переиграли «Зарю» (1:0).

Также определились даты начала и конца следующего сезона УПЛ.

Сергей Стаднюк
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