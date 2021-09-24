Стало известно, когда состоится первое «Эль Классико» в сезоне

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Примера назначила дату и время поединка
08:44
фото - Real Madrid CF
Испанская Примера утвердила время проведения матча 10 тура испанского чемпионата между «Реалом» и «Барселоной».
Испанские гранды сойдутся между собой 24 октября в 17:15 по киевскому времени.
Перед этой встречей каталонцев проверит на прочность киевское «Динамо» – матч киевлян с «блаугранас» запланирован на 20 октября 19:45.
После шести туров «Реал» с 16 очками единолично лидирует в Примере, а «Барселона» отстает на 7 пунктов, имея 1 матч в запасе.
Последнее очное противостояние закончилось победой «королевского клуба» со счетом 2:1.
Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» с «Барселоной» обречены на страдания в еврокубках.
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