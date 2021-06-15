Менеджер «Ромы» перешел в «Шахтер» на должность директора команды
Стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере»
За мероприятием можно будет следить в прямом эфире
Фото - ФК Шахтер
«Шахтер» проведет официальную презентацию нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Мероприятие состоится 15 июня.
Начало представления новоиспеченного наставника «горняков» запланировано на 19:36. Также итальянский специалист проведет пресс-конференцию.
Следить за мероприятием и ответами Де Дзерби на вопросы журналистов можно будет на YouTube-канале клуба.
Ранее специалист провел первую тренировку в «Шахтере».
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