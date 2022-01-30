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Стало известно, когда Супряга завершит переход в «Сампдорию»

Трансфер украинца вскоре состоится
Футбол Украинская Премьер-лига
08:07
Стало известно, когда Супряга завершит переход в «Сампдорию»
Владислав Супряга / фото - ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга в ближайшие дни станет футболистом «Сампдории».

Как сообщает Tuttomercatoweb, уже сегодня, 30-го января украинец в Киеве пройдет медобследование для перехода в итальянский клуб.

После этого стороны смогут уладить все формальности и объявить о трансфере официально.

Сообщалось, что нападающий перейдет в стан «моряков» на правах аренды до лета 2023-го года.

Ранее уже стало известно о финансовых деталях сделки.

Павел Харченко
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Владислав Супряга Сампдория

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