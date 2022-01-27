Стало известно, когда Суркис и Луческу обсудят трансферы в «Динамо»

Также будет решено, кто из футболистов киевлян будет продан

Луческу и Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер Мирча Луческу запланировали встречу. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Глава столичного клуба и наставник команды проведут разговор 28 января в офисе киевлян. Будут обсуждаться некоторые вопросы.

Главный из них – трансферы. В частности, будут затронуты потенциальные покупки «Динамо», а также продажи.

Ранее сообщалось, что «Базель» все же интересуется нападающим «бело-синих» Владиславом Супрягой.