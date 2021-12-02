Стало известно, когда участники 1/4 Кубка Украины узнают своих соперников

Определился последний четвертьфиналист

Кубок Украины / фото - Футбол 1/2/3

Вчера, 1-го декабря, состоялся перенесенный матч 1/8 Кубка Украины, по результатам которого «Днепр-1» одолел ЛНЗ (2:0) и прошел в следующую стадию.

По информации источника, жеребьевка 1/4 турнира пройдет уже в январе следующего года. На этом особенно настаивает спонсор соревнования.

Также в сети была информация, что пары могут определить уже 3-го декабря.

Помимо «Днепра-1», в следующую стадию вышли «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря», «Металлист», «Львов» и «Александрия».

Харьковский «Металлист» является единственным представителем Первой лиги на этой стадии турнира.