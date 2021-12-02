«Днепр-1» стал последним участником четвертьфинала Кубка Украины
Стало известно, когда участники 1/4 Кубка Украины узнают своих соперников
Определился последний четвертьфиналист
Кубок Украины / фото - Футбол 1/2/3
Вчера, 1-го декабря, состоялся перенесенный матч 1/8 Кубка Украины, по результатам которого «Днепр-1» одолел ЛНЗ (2:0) и прошел в следующую стадию.
По информации источника, жеребьевка 1/4 турнира пройдет уже в январе следующего года. На этом особенно настаивает спонсор соревнования.
Также в сети была информация, что пары могут определить уже 3-го декабря.
Помимо «Днепра-1», в следующую стадию вышли «Шахтер», «Динамо», «Ворскла», «Заря», «Металлист», «Львов» и «Александрия».
Харьковский «Металлист» является единственным представителем Первой лиги на этой стадии турнира.
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