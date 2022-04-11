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Стало известно, когда Украина сыграет с Шотландией

Правда, пока неофициально
Футбол Чемпионат мира по футболу
11 апреля 20:52
Стало известно, когда Украина сыграет с Шотландией
Фото: Getty Images

Матч отбора на ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной запланирован на 31-е мая или 1-е июня, сообщает ресурс Daily Mail.

По его информации, шотландская ассоциация футбола уже утвердила одну из этих дат.

Кроме того, победитель этой пары сыграет с Уэльсом 5-го июня. Официально эта дата также пока не утверждена.

Напомним, уже известна группа в которую на ЧМ-2022 могут попасть Украина, Шотландия или Уэльс.

Петр Приходько
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сборная Шотландии (футбол)

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