Стало известно, когда Яремчук прибудет в расположение сборной

Основной форвард национальной команды избежал серьезной травмы в клубе

Роман Яремчук / Фото - Facebook

«Гент» в шестом туре плей-офф за еврокубки чемпионата Бельгии переиграл «Мехелен» (2:1). Нападающий «буйволов» Роман Яремчук не сумел провести игру до конца из-за повреждения.

К счастью, серьезной травмы удалось избежать. Она не повлияет на выступления форварда на Евро-2020.

В расположение сборной Украины футболист прибудет 28 мая. Тогда у «сине-желтых» уже начнется второй сбор. Игрок будет готовиться к товарищеским поединкам с Северной Ирландией и Кипром.

Ранее сообщалось, что скаут французского клуба следил за Яремчуком во время матча с «Мехеленом».