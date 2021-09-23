Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского

Также футболисты вступились за Караваева

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Футболисты сборной Украины поддержали Александра Петракова в конфликте главного тренера с Русланом Малиновским, сообщил журналист Сергей Болотников в шоу «ТаТоТаке».

По его информации, игрокам не понравилось, что Малиновский поставил себя выше команды и позволил себе практически самовольно покинуть команду.

Также сообщается, что Петраков не хотел вызывать Александра Караваева, но игроки команды вступились за него и уговорили тренера довызвать защитника.

Напомним, Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной 12-го октября, а 9-го – с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.