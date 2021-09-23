Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского

Также футболисты вступились за Караваева
Футбол Сборная Украины
20:48
Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского
Фото: Getty Images

Футболисты сборной Украины поддержали Александра Петракова в конфликте главного тренера с Русланом Малиновским, сообщил журналист Сергей Болотников в шоу «ТаТоТаке».

По его информации, игрокам не понравилось, что Малиновский поставил себя выше команды и позволил себе практически самовольно покинуть команду.

Также сообщается, что Петраков не хотел вызывать Александра Караваева, но игроки команды вступились за него и уговорили тренера довызвать защитника.

Напомним, Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной 12-го октября, а 9-го – с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Петраков Руслан Малиновский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Петраков внес изменения в заявку сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Петраков внес изменения в заявку сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Футбол Сборная Украины
18:24
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»
Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»
Футбол Сборная Украины
22 сентября 18:49
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Футбол Украинские легионеры
22 сентября 14:24
Авторитетный портал высоко оценил игру Малиновского в матче с «Сассуоло»
Авторитетный портал высоко оценил игру Малиновского в матче с «Сассуоло»
Футбол Украинские легионеры
22 сентября 12:45
Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты»
Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты»
Футбол Серия А (Италия)
22 сентября 08:03

Новости: Футбол

Гол Иммобиле на 91-й минуте спас ничью для «Лацио» в матче с «Торино»
Гол Иммобиле на 91-й минуте спас ничью для «Лацио» в матче с «Торино»
Серия А (Италия)
22:41
«Наполи» разгромил» Сампдорию» и закрепился на 1-м месте в Серии А
«Наполи» разгромил» Сампдорию» и закрепился на 1-м месте в Серии А
Серия А (Италия)
22:29
Видаль может пропустить матч с «Шахтером»
Видаль может пропустить матч с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
21:53
Роналдо: «Идея Суперлиги – неплохая, но нашей индустрии не хватает диалога»
Роналдо: «Идея Суперлиги – неплохая, но нашей индустрии не хватает диалога»
В Европе
21:38
Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Кубок Украины по футболу
21:29
Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Украинская Премьер-лига
20:58
Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского
Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского
Сборная Украины
20:48
Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»
Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»
Примерa (Испания)
20:39
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Украинская Премьер-лига
19:59
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости