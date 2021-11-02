Буряк: «Считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо»
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Каталонцы запросили квоту для своих поклонников
12:59
Фото: AS English. - Diario AS
На матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной» испанский клуб получил 100 билетов на НСК «Олимпийский».
Для поклонников каталонского клуба на НСК «Олимпийском» выделят отдельный сектор.
Также матч посетят футболисты и тренерский состав «Барселоны» U-19.
Напомним, ранее президенты «Динамо» Игорь Суркис и «Барселоны» Жоан Лапорта провели совместный ужин.
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