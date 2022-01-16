Миколенко: «В 2015-м году я очень расстроился, когда Лукаку, играя за «Эвертон», забил в ворота «Динамо»
Стало известно, кто будет тренировать Миколенко в случае увольнения Бенитеса
Сообщалось, что испанец покинет «Эвертон»
15:57
Данкан Фергюсон / фото - The Times
В СМИ сообщалось, что Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона».
По информации 90min, временным сменщиком испанца станет один из его помощников – Данкан Фергюсон.
Для шотландца это будет уже вторым опытом работы и.о. главного тренера. Ранее он уже занимал эту должность тренера «ирисок» с этой приставкой в 2019-м году, когда уволили Марку Силву.
Ранее сообщалось, что об отставке Бенитес официально объявят уже завтра, 17-го января.
Напомним, Миколенко стал одним из лучших игроков «Эвертона» в дебютном матче в АПЛ по версии WhoScored.
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