Стало известно, кто будет тренировать Миколенко в случае увольнения Бенитеса

Сообщалось, что испанец покинет «Эвертон»

Данкан Фергюсон / фото - The Times

В СМИ сообщалось, что Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона».

По информации 90min, временным сменщиком испанца станет один из его помощников – Данкан Фергюсон.

Для шотландца это будет уже вторым опытом работы и.о. главного тренера. Ранее он уже занимал эту должность тренера «ирисок» с этой приставкой в 2019-м году, когда уволили Марку Силву.

Ранее сообщалось, что об отставке Бенитес официально объявят уже завтра, 17-го января.

Напомним, Миколенко стал одним из лучших игроков «Эвертона» в дебютном матче в АПЛ по версии WhoScored.