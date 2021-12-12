Официально. Марлос покинул «Шахтер»
Стало известно, кто был инициатором натурализации Марлоса
Бразилец отыграл 4 года за сборную Украины
Марлос / фото - УАФ
Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич поделился подробностями натурализации бразильского хавбека Марлоса.
Чем Марлос отличался от других бразильцев, с которыми вы работали?
«У Марлоса очень сложно отобрать мяч, он хорошо прикрывал его корпусом и к нему было очень тяжело подобраться. Ну и, конечно, не могу не отметить его волшебную левую ногу. Желаю всем тренерам, чтобы таких футболистов у них было побольше».
Марлос советовался с вами, когда принимал решение о смене гражданства?
«Так это я был инициатором. Я еще тогда сказал Шевченко, что Марлос способен усилить сборную Украины. Я хотел еще и Тайсона натурализовать, но в Бразилии об этом узнали, сразу вызвали его в сборную и заиграли. А с Марлосом у нас получилось».
Как вы его убедили принять решение выступать за сборную Украины?
«Он сам был настроен на это. Я ему только намекнул, а он согласился. Сказал: «Я люблю Украину и с удовольствием буду за нее играть». К тому же у нас уже были преценденты. За сборную Украины играли Эдмар и Девич — они все воспитанники «Металлиста». Так что у Марлоса были примеры, и он не сомневался».
У Марлоса уже менталитет украинца?
«Да, он на нас похож. Очень позитивный парень».
Летом полузащитник завершил выступления в сборной Украины.
Напомним, Марлос официально покинул донецкий «Шахтера».
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