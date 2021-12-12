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Стало известно, кто был инициатором натурализации Марлоса

Бразилец отыграл 4 года за сборную Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
12:44
Стало известно, кто был инициатором натурализации Марлоса
Марлос / фото - УАФ

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич поделился подробностями натурализации бразильского хавбека Марлоса.

Чем Марлос отличался от других бразильцев, с которыми вы работали?

«У Марлоса очень сложно отобрать мяч, он хорошо прикрывал его корпусом и к нему было очень тяжело подобраться. Ну и, конечно, не могу не отметить его волшебную левую ногу. Желаю всем тренерам, чтобы таких футболистов у них было побольше».

Марлос советовался с вами, когда принимал решение о смене гражданства?

«Так это я был инициатором. Я еще тогда сказал Шевченко, что Марлос способен усилить сборную Украины. Я хотел еще и Тайсона натурализовать, но в Бразилии об этом узнали, сразу вызвали его в сборную и заиграли. А с Марлосом у нас получилось».

Как вы его убедили принять решение выступать за сборную Украины?

«Он сам был настроен на это. Я ему только намекнул, а он согласился. Сказал: «Я люблю Украину и с удовольствием буду за нее играть». К тому же у нас уже были преценденты. За сборную Украины играли Эдмар и Девич — они все воспитанники «Металлиста». Так что у Марлоса были примеры, и он не сомневался».

У Марлоса уже менталитет украинца?

«Да, он на нас похож. Очень позитивный парень».

Летом полузащитник завершил выступления в сборной Украины.

Напомним, Марлос официально покинул донецкий «Шахтера».

Источник: FanDay Павел Харченко
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Марлос Шахтер Донецк сборная Украины (футбол)

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