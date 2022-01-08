Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Стало известно, кто готов забрать себе номер Марлоса в «Шахтере»

«Одиннадцатку» на спине хочет носить украинский футболист «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 13:08
Стало известно, кто готов забрать себе номер Марлоса в «Шахтере»
Георгий Судаков / фото - ФК Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков намекнул на возможную смену игрового номера, а также рассказал клубной пресс-службе, как проводит отпуск.

Главный тренер желал вам хорошо восстановиться и набраться сил. Вы полетели в отпуск в Доминикану. Как раз то, что нужно, чтобы перезарядиться?

«Думаю, да. Чуть отошли от матчей, тренировок, набрались сил. Было время соскучиться по футболу. Считаю, месяца отпуска вполне достаточно. А сейчас уже находимся в Украине».

Что запомнилось в Доминикане?

«В принципе, все понравилось – океан, отличная атмосфера, отдых с семьей. Больше на песочке, иногда играли в волейбол или теннис».

Перейдем к более личной теме. Ты сделал предложение своей девушке, вы с Лизой ждете ребенка. Как все это меняет тебя? Насколько добавляет ответственности?

«Я к этому готов. Мы вместе уже третий год. Действительно, появилось больше ответственности, становлюсь более семейным и серьезным».

В связи с положением Лизы программа отпуска как-то корректировалась к минимуму перемещений?

«Конечно. Мы слетали в Доминикану, а больше фактически никуда не выезжали. Лишние переезды или перелеты для нас уже закрыты».

Скучаешь по команде, по футболу?

«Да, уже хочется вернуться к тренировочному процессу и играм, встретиться со всеми ребятами и пообщаться».

В отпуске не виделся ни с кем из партнеров?

«В Доминикану летали с Артемом Бондаренко, были в одном отеле. А в Киеве уже виделся с Анатолием Трубиным, вместе играли в футбол».

Твой профиль в инстаграме – sudakov_11. Возможно, в 2022 году сменишь игровой номер? Он как раз освободился.

«Это потому, что я еще в детстве играл под 11-м номером. Но если никто в команде не будет против, то сменил бы».

11-й номер ранее принадлежал Марлосу, который покинул команду в декабре спустя 7 лет в футболке «горняков».

Судаков же сейчас выступает под 25-м номером.

Напомним, ранее от Марлоса отказался бразильский клуб.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Марлос Георгий Судаков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Футбол Сборная Украины
11:17
«Шахтер» интересуется игроком сборной Молдовы
«Шахтер» интересуется игроком сборной Молдовы
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 12:57
Трубин: «Закончили год на первом месте, виден прогресс у всей команды»
Трубин: «Закончили год на первом месте, виден прогресс у всей команды»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 22:53
Трубин: «Пока есть возможность, хожу на бокс»
Трубин: «Пока есть возможность, хожу на бокс»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 21:58
Хавбек «Шахтера»: «В 2022 году мы будем еще сильнее»
Хавбек «Шахтера»: «В 2022 году мы будем еще сильнее»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 21:51
Судаков: «Шахтер» в этом году обязан становиться чемпионом»
Судаков: «Шахтер» в этом году обязан становиться чемпионом»
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 17:49

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости