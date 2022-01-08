Стало известно, кто готов забрать себе номер Марлоса в «Шахтере»

«Одиннадцатку» на спине хочет носить украинский футболист «горняков»

Георгий Судаков / фото - ФК Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков намекнул на возможную смену игрового номера, а также рассказал клубной пресс-службе, как проводит отпуск.

Главный тренер желал вам хорошо восстановиться и набраться сил. Вы полетели в отпуск в Доминикану. Как раз то, что нужно, чтобы перезарядиться?

«Думаю, да. Чуть отошли от матчей, тренировок, набрались сил. Было время соскучиться по футболу. Считаю, месяца отпуска вполне достаточно. А сейчас уже находимся в Украине».

Что запомнилось в Доминикане?

«В принципе, все понравилось – океан, отличная атмосфера, отдых с семьей. Больше на песочке, иногда играли в волейбол или теннис».

Перейдем к более личной теме. Ты сделал предложение своей девушке, вы с Лизой ждете ребенка. Как все это меняет тебя? Насколько добавляет ответственности?

«Я к этому готов. Мы вместе уже третий год. Действительно, появилось больше ответственности, становлюсь более семейным и серьезным».

В связи с положением Лизы программа отпуска как-то корректировалась к минимуму перемещений?

«Конечно. Мы слетали в Доминикану, а больше фактически никуда не выезжали. Лишние переезды или перелеты для нас уже закрыты».

Скучаешь по команде, по футболу?

«Да, уже хочется вернуться к тренировочному процессу и играм, встретиться со всеми ребятами и пообщаться».

В отпуске не виделся ни с кем из партнеров?

«В Доминикану летали с Артемом Бондаренко, были в одном отеле. А в Киеве уже виделся с Анатолием Трубиным, вместе играли в футбол».

Твой профиль в инстаграме – sudakov_11. Возможно, в 2022 году сменишь игровой номер? Он как раз освободился.

«Это потому, что я еще в детстве играл под 11-м номером. Но если никто в команде не будет против, то сменил бы».

11-й номер ранее принадлежал Марлосу, который покинул команду в декабре спустя 7 лет в футболке «горняков».

Судаков же сейчас выступает под 25-м номером.

Напомним, ранее от Марлоса отказался бразильский клуб.