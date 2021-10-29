Стало известно, кто обслужит матчи «Шахтера» и «Динамо» в 13-м туре УПЛ

«Горняки» в центральном поединке встретятся с «Десной»

Виталий Романов / Фото - УАФ

На матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги были назначены официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Так, центральный поединок между «Шахтером» и «Десной» обслужит Денис Шурман. На второй встрече «Динамо» с «Мариуполем» на неделе будет работать бригада во главе с Виталием Романовым.

УПЛ, 13 тур

30 октября (суббота)

«Мариуполь» – «Динамо». Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 14.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR – Коваленко А.А. (Полтава)

«Шахтер» – «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». 17.00. Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR- Бойко С.М. (Киевская обл.)

«Ингулец» – «Верес». Кропивницкий. Стадион «Зирка». 19.30. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков)

31 октября (воскресенье)

«Колос» – «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». 14.00. Арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса)

«Рух» – «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». 17.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон)

«Металлист 1925» – «Заря». Харьков. ОСК «Металлист». 19.30. Арбитр – Шандор О.А. (Львов)

1 ноября (понедельник)

«Днепр-1» – «Минай». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17.00. Арбитр – Омельченко О.В. (Славянск), Арбитр VAR – Коваленко А.А. (Полтава)

«Ворскла» – «Черноморец». Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр – Деревинский О.А. (Хмельницкий)

Напомним, лучшим игроком прошлого тура был признан полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив.