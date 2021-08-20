Стало известно, кто обслужит центральный матч 5-го тура УПЛ
Были назначены официальные лица матчей пятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Центральный поединок между «Динамо» и «Десной» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом. Встреча состоится 22 августа в 21:30.
УПЛ, 5 тур
20.08.2021
19.30. «Ворскла» – «Металлист». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр – Виктор Копиевский.
21.08.2021
17.00. «Верес» – «Минай». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр – Анатолий Абдула.
19.30. «Черноморец» – «Шахтер». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Денис Шурман. Арбитр VAR – Катерина Монзуль.
19.30. «Днепр-1» – «Рух». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр – Максим Козыряцкий.
22.08.2021
17.00. «Мариуполь» – «Заря». Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. Арбитр – Дмитрий Бондаренко.
19.30. «Колос» – «Александрия». Ковалевка. Стадион «Колос». 19.30. Арбитр – Ярослав Козык.
21.30. «Динамо» – «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Игорь Пасхал. Арбитр VAR – Евгений Арановский.
23.08.2021
19.30. «Львов» – «Ингулец». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Анастасия Романюк.
Ранее Максим Шацких прокомментировал желание Евгения Селезнева побить его рекорд по голам в УПЛ.
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