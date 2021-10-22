Стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Днепр-1», а также «Шахтер» и «Ворсклу»
На матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги быть назначены официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Сразу две встречи можно назвать центральными, «Динамо» – «Днепр-1» и «Ворскла» – «Шахтер». Данные игры обслужат Дмитрий Кривушкин и Сергей Бойко соответственно.
УПЛ, 12 тур
22 октября
17:00, «Десна» – «Александрия»: Александр Шандор
(Львов)
19:3о, «Металлист 1925» – «Ингулец»: Андрей Коваленко (Полтава)
23 октября
14:00, «Верес» – «Мариуполь»: Анатолий Абдула
(Харьков)
17:00, «Ворскла» – «Шахтер»: Сергей Бойко (Киевская обл.), VAR – Николай Балакин (Киевская обл.)
19:30, «Черноморец» – «Львов», Александр Соловьян (Киев)
24 октября
14:00, «Рух» – «Минай», Геннадий Серпутько
(Одесса)
17:00, «Динамо» – «Днепр-1», Дмитрий Кривушкин (Харьков), VAR – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
19:30, «Заря» – «Колос», Александр Омельченко (Славянск)
Ранее сообщалось, что арендованный у «Динамо» защитник не сможет сыграть против киевлян.
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