Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Стало известно, кто рассудит матч Казахстан – Украина
Игра пройдет уже 1 сентября
14:10
фото - УАФ
Определилась судейская бригада на квалификационный матч ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной, который состоится первого сентября.
Поединок обслужат рефери из Литвы. Главным арбитром назначен 33-летний Донатос Румшас.
На линиях ему будут помогать Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Четвертый арбитр – Робертас Шмитас. Арбитр системы ВАР – Кевин Блум (Нидерланды), ассистент арбитра системы ВАР – Клей Руперте (Нидерланды).
Сборная Украины в неполном составе вылетела на этот матч.
Напомним, Роман Яремчук сможет помочь команде в игре с Казахстаном.
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