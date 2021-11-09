На выездном матче Украины с боснийцами не будет гостевого сектора для болельщиков «сине-желтых»
Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией
На матч назначена турецкая бригада арбитров
13:01
фото - УАФ
В четверг, 11 ноября состоится товарищеский матч сборных Украины и Болгарии.
На этот контрольный матч была назначена турецкая бригада арбитров во главе с Ардой Кардезлером, сообщает официальный сайт УАФ.
На линиях ему будут помогать Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. А место четвертого арбитра займет украинец Виталий Романов.
Игра пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец» в 19:30.
Перед этой встречей три игрока национальной команды тренировались отдельно от всех.
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