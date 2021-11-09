Стало известно, кто рассудит матч Украины с Болгарией

На матч назначена турецкая бригада арбитров

фото - УАФ

В четверг, 11 ноября состоится товарищеский матч сборных Украины и Болгарии.

На этот контрольный матч была назначена турецкая бригада арбитров во главе с Ардой Кардезлером, сообщает официальный сайт УАФ.

На линиях ему будут помогать Керем Ерзой и Чевдед Камуркоглу. А место четвертого арбитра займет украинец Виталий Романов.

Игра пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец» в 19:30.

Перед этой встречей три игрока национальной команды тренировались отдельно от всех.