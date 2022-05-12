Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Стало известно, кто в «Аяксе» заменит Тен Хага, который уйдет в МЮ
В клубе уже официально об этом сообщили
Альфред Схредер / Фото: Twitter
Новым главным тренером «Аякса» с лета 2022-го года будет Альфред Схредер, сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.
Схредер приступит к своим обязанностям в июле. Он подписал контракт с «Аяксом» до 2024-го года.
Нынешний наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг в свою очередь в июле станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», английский клуб уже объявил об этом.
Схредер уже работал в «Аяксе» в сезоне 2018/19, он был ассистентом Тен Хага.
Напомним, вчера «Аякс» стал досрочным чемпионом Нидерландов.
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