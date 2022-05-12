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Стало известно, кто в «Аяксе» заменит Тен Хага, который уйдет в МЮ

В клубе уже официально об этом сообщили
Футбол В Европе
12 мая 21:42
Стало известно, кто в «Аяксе» заменит Тен Хага, который уйдет в МЮ
Альфред Схредер / Фото: Twitter

Новым главным тренером «Аякса» с лета 2022-го года будет Альфред Схредер, сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.

Схредер приступит к своим обязанностям в июле. Он подписал контракт с «Аяксом» до 2024-го года.

Нынешний наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг в свою очередь в июле станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», английский клуб уже объявил об этом.

Схредер уже работал в «Аяксе» в сезоне 2018/19, он был ассистентом Тен Хага.

Напомним, вчера «Аякс» стал досрочным чемпионом Нидерландов.

Петр Приходько
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Аякс Эрик тен Хаг

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