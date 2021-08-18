Стало известно, кто в «Барселоне» получит «десятку» Месси

Сам аргентинец в ПСЖ будет играть под 30 номером

Лионель Месси / фото - Marca

Руководство «Барселоны» хочет сохранить в клубе атакующего хавбека Филиппе Коутиньо и даже предложило ему взять себе 10 номер, который до этого принадлежал Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман считает, что с уходом аргентинца у полузащитника будет больше свободы на поле, и он сможет показать ту игру, которая сделала его звездой мирового футбола в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что никто в раздевалке «Барселоны» не хочет забирать себе номер легендарного аргентинца. Сам Месси же не стал в ПСЖ отбирать «десятку» у Неймара и будет выступать под 30 номером. Форвард покинул клуб этим летом на правах свободного агента.

«Барселона» купила Коутиньо в 2018 году за 135 миллионов евро у «Ливерпуля».

Бразилец провел в футболке «блаугранас» 90 матчей, где успел забить 23 гола и отдать 14 голевых передач.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об ужасающей сумме долга клуба.