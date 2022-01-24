Шевченко согласился возглавить сборную Польши, и уже известна его зарплата
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
Бывшие игроки национальной команды
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может возглавить сборную Польши, как сообщают различные источники.
Кроме того, уже известно, кто войдет в тренерский штаб украинского специалиста. Это бывшие игроки сборной Польши – Ежи Дудек и Лукаш Пищек. Последний даже прокомментировал возможный приход в национальную команду.
«Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта».
Ранее сообщалось о зарплате Шевченко в сборной Польши.