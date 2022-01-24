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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Бывшие игроки национальной команды
Футбол В Европе
09:00
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может возглавить сборную Польши, как сообщают различные источники.

Кроме того, уже известно, кто войдет в тренерский штаб украинского специалиста. Это бывшие игроки сборной Польши – Ежи Дудек и Лукаш Пищек. Последний даже прокомментировал возможный приход в национальную команду.

«Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта».

Ранее сообщалось о зарплате Шевченко в сборной Польши.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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