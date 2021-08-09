Стало известно место проведения матча отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина

Игра состоится 16 ноября

Фото: pressball.by

Сборная Боснии и Герцеговины определилась с местом проведения матча отбора на ЧМ-2022 против Украины.

Игра состоится на арене «Билино Поле» в Зенице. Стадион вмещает 15 тысяч зрителей. Домашние матчи тут проводит команда «Челик». Матч пройдет 16 ноября в 21:45.

Отметим, что домашний матч Украина проведет с Боснией во Львове.

В ближайшее время Украина получит нового тренера. Вероятно, им станет Сергей Ребров.