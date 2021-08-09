В Боснии состоялся исторический матч Лиги чемпионов по новым правилам UEFA
Стало известно место проведения матча отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина
Игра состоится 16 ноября
14:31
Фото: pressball.by
Сборная Боснии и Герцеговины определилась с местом проведения матча отбора на ЧМ-2022 против Украины.
Игра состоится на арене «Билино Поле» в Зенице. Стадион вмещает 15 тысяч зрителей. Домашние матчи тут проводит команда «Челик». Матч пройдет 16 ноября в 21:45.
Отметим, что домашний матч Украина проведет с Боснией во Львове.
В ближайшее время Украина получит нового тренера. Вероятно, им станет Сергей Ребров.
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