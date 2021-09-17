Стало известно место Украины в таблице коэффициентов UEFA после 1-го тура еврокубков

Очки удалось набрать только «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Украина осталась на 11-м месте в клубном рейтинге UEFA после 1-го тура еврокубков.

Отметим, что Украину в еврокубках представляют три клуба – «Динамо» и «Шахтер» в Лиге чемпионов, а «Заря» – в Лиге конференций.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0), а «Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2), «Заря» в 1-м туре ЛК уступила на выезде «Буде-Глимт» (1:3).

У Украины осталось 30,400 баллов в таблице, идущая 10-й Россия имеет 30,882. 12-я Сербия имеет 27,875 баллов.

В следующем туре еврокубков «Динамо» сыграет с «Баварией», «Шахтер» – с «Интером», а «Заря» – против «Ромы».