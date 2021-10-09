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Стало известно, на какой срок Де Пена подписал новый контракт с «Динамо»
Уругваец подписал соглашение с клубом в конце сентября
9 октября 16:59
Карлос Де Пена / Фото: ФК Динамо
Вингер «Динамо» Карлос Де Пена останется в киевском клубе еще как минимум на год.
Известно, что Де Пена подписал контракт с «Динамо» до декабря 2022-го года.
Ранее сообщалось, что детали контракта Де Пены с «Динамо» неизвестны. Уругваец подписал новое соглашение с киевлянами в конце сентября.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» лидирует.
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