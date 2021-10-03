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Шокирующие новости для «Шахтера». Стало известно, сколько пропустит Траоре
Нападающий получил тяжелую травму
3 октября 22:41
Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре получил страшную травму в матче Лиги чемпионов с «Интером».
После столкновения с латералем «нерадзурри» Дензелом Дюмфрисом буркинский игрок был вынужден покинуть поле.
Как сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, 20-летний нападающий пропустит около 7 месяцев и вернется в строй не раньше апреля.
Ранее сообщалось, что Траоре потребуется операция на колене.
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