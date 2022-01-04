«Динамо» назвало дату вылета на первый сбор и количество спаррингов
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Форвард не закрепился в «Днепре-1»
Назарий Русин / фото - ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Назарий Русин вернется из аренды из «Днепра-1» в киевский клуб.
Но, по информации источника, главный тренер столичной команды Мирча Луческу даже не планирует брать футболиста с собой на зимние сборы.
Таким образом, форвард скорее всего отправиться в очередную аренду.
В текущем сезоне Русин провел 10 матчей за «Днепр-1», в которых забил два гола.
Ранее стали известны подробности зимнего сбора «Динамо» в Испании.
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