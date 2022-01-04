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Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина

Форвард не закрепился в «Днепре-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:29
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Назарий Русин / фото - ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Назарий Русин вернется из аренды из «Днепра-1» в киевский клуб.

Но, по информации источника, главный тренер столичной команды Мирча Луческу даже не планирует брать футболиста с собой на зимние сборы.

Таким образом, форвард скорее всего отправиться в очередную аренду.

В текущем сезоне Русин провел 10 матчей за «Днепр-1», в которых забил два гола.

Ранее стали известны подробности зимнего сбора «Динамо» в Испании.

Павел Харченко
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Теги

Назарий Русин Динамо Киев Мирча Луческу

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