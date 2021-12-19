Стало известно о планах «Зенита» на Ракицкого

Украинец до сих пор не продлил контракт с питерцами

Ярослав Ракицкий / фото - ФК Зенит

Украинский защитник Ярослав Ракицкий до сих пор не продлил истекающий летом контракт с «Зенитом».

Но по информации источника, питерский клуб предложит опытному футболисту новое соглашение в январе.

Игрок сейчас зарабатывает в российской команде 2,5 миллиона евро в год, но сообщалось, что он готов пойти на понижение ради того, чтобы остаться в Питере.

Украинец выступает за «Зенит» с 2019-го года.

В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил два гола и оформил два ассиста.

Не удивил. Перешедший в российский клуб украинский защитник признался, что ему импонирует Ракицкий.