Пора возвращаться в Украину? Агент Ракицкого рассказал о нежелании «Зенита» продлевать контракт
Стало известно о планах «Зенита» на Ракицкого
Украинец до сих пор не продлил контракт с питерцами
13:29
Ярослав Ракицкий / фото - ФК Зенит
Украинский защитник Ярослав Ракицкий до сих пор не продлил истекающий летом контракт с «Зенитом».
Но по информации источника, питерский клуб предложит опытному футболисту новое соглашение в январе.
Игрок сейчас зарабатывает в российской команде 2,5 миллиона евро в год, но сообщалось, что он готов пойти на понижение ради того, чтобы остаться в Питере.
Украинец выступает за «Зенит» с 2019-го года.
В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил два гола и оформил два ассиста.
Не удивил. Перешедший в российский клуб украинский защитник признался, что ему импонирует Ракицкий.
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