Стало известно о состоянии Азара перед матчем с Италией

Об этом рассказал его брат

Фото: Twitter

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар высказался о состоянии своего брата Эдена перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Италии. Его слова приводит Sporza.

«Эден уже чувствует себя немного лучше. Сегодня в 8:30 он начал заниматься в зале под присмотром медицинского персонала.

Он очень хочет сыграть в пятницу. Он хочет помочь команде, внести решающий вклад. Он сделает все, чтобы попасть в состав. Больше станет известно завтра или даже в пятницу.

Эден важен для команды. Он требует мяч, может успокоить игру и создать момент. Против Португалии он был хорош: без страха вступал в единоборства и бился за каждый мяч.

Мы все надеемся, что он вернется на игру с Италией. Возможно, при участии одного из лучших медицинских штабов в мире это удастся».



Италия сыграет с Бельгией в 1/4 финала Евро-2020 2-го июля.