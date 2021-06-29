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Стало известно о состоянии Азара перед матчем с Италией

Об этом рассказал его брат
Футбол Евро-2020
20:59
Стало известно о состоянии Азара перед матчем с Италией
Фото: Twitter

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар высказался о состоянии своего брата Эдена перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Италии. Его слова приводит Sporza.

«Эден уже чувствует себя немного лучше. Сегодня в 8:30 он начал заниматься в зале под присмотром медицинского персонала.

Он очень хочет сыграть в пятницу. Он хочет помочь команде, внести решающий вклад. Он сделает все, чтобы попасть в состав. Больше станет известно завтра или даже в пятницу.

Эден важен для команды. Он требует мяч, может успокоить игру и создать момент. Против Португалии он был хорош: без страха вступал в единоборства и бился за каждый мяч.

Мы все надеемся, что он вернется на игру с Италией. Возможно, при участии одного из лучших медицинских штабов в мире это удастся».


Италия сыграет с Бельгией в 1/4 финала Евро-2020 2-го июля.

Петр Приходько
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Теги

сборная Бельгии (футбол) сборная Италии (футбол)

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