Стало известно о состоянии Азара перед матчем с Италией
Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар высказался о состоянии своего брата Эдена перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Италии. Его слова приводит Sporza.
«Эден уже чувствует себя немного лучше. Сегодня в 8:30 он начал заниматься в зале под присмотром медицинского персонала.
Он очень хочет сыграть в пятницу. Он хочет помочь команде, внести решающий вклад. Он сделает все, чтобы попасть в состав. Больше станет известно завтра или даже в пятницу.
Эден важен для команды. Он требует мяч, может успокоить игру и создать момент. Против Португалии он был хорош: без страха вступал в единоборства и бился за каждый мяч.
Мы все надеемся, что он вернется на игру с Италией. Возможно, при участии одного из лучших медицинских штабов в мире это удастся».
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