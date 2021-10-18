Стало известно о состоянии фаната, из-за которого приостановили матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма»

Болельщику стало плохо во время игры

фото - Sky Sports

Матч 8-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» (2:3) был остановлен из-за того, что болельщику на трибунах стало плохо из-за проблем с сердцем.

Главный рефери встречи отправил команды в подтрибунное помещение после подсказки игроков «шпор» Серхио Регилона и Эрика Дайера.

«Сороки» на своей странице в Twitter рассказали о состоянии фаната:

«Состояние болельщика, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, стабилизировалось. Он направляется в больницу. Наши мысли с ним».

Хозяева провели свою первую игру после покупки команды шейхами из Саудовской Аравии. Также этот матч стал 1000-м в карьере главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса.

Напомним, «Ньюкасл» нацелился на обладателя Золотого мяча.