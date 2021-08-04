Стало известно о состоянии Попова и Супряги

Игроки пока что травмированы

фото - ФК Динамо

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгунов рассказал о травмах Владислава Супряги и Дениса Попова:

«Денис Попов в игре с «Вересом» получил травму прооперированного коленного сустава. Мы провели консультацию по этому поводу и сделали ему МРТ. В пятницу в Барселоне Денису будет проведена артроскопия коленного сустава, после которой станет известен точный диагноз. Что касается Владислава Супряги, то он проходит реабилитацию после травмы приводящей мышцы. Планируется, что на следующей неделе Влад сможет работать в общей группе».

Ранее сообщалось, что Супряга не тренируется с командой из-за возможного перехода в «Дженоа». Но как стало известно, президент генуэзцев обманул представителей игрока и теперь трансфер под угрозой срыва.

Напомним, ранее стало известно, сколько «Динамо» получит за трансфер Романа Яремчука в «Бенфику».