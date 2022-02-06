Стало известно о важной детали аренды Супряги в «Сампдорию»

«Динамо» может установить рекорд Украины по полученной сумме

Владислав Супряга / Фото - Сампдория

Аренда нападающего Владислава Супряги в «Сампдорию» летом может быть продлена на год. Об этом в эфире YouTube-канала «BurBuzz» сообщил агент футболиста Александр Яковенко. В таком случае, сумма за аренду возрастет до двух миллионов в неназванной валюте.

Абсолютно все в «Сампдории» были заинтересованы в трансфере Влада. Если бы кто-то был бы против, то, понятно, что клуб не выходил бы с финансовым предложением. Это аренда за большие деньги. Если все будет хорошо и Влад проведет там полтора сезона, то это будет самая дорогая аренда в истории украинского футбола. Я не помню, чтобы за 2 миллиона кого-то арендовали из нашего чемпионата.

Ранее главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло назвал качество, которое Супряга добавил команде.