Стало известно, от чего зависит то, останется ли Роналду в МЮ

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Криштиану ждет лета
03 февраля 21:59
Криштиану Роналду / Фото: Eurosport
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду примет решение о своем будущем в команде летом, сообщает ESPN.
По информации источника, все зависит от того, кто будет новым главным тренером манкунианцев. Известно, что Ральф Рангник будет руководить командой до конца сезона, а затем клуб определится со следующим наставником.
Известно также, что Роналду не нравится Рангник.
Напомним, у Роналду пока ноль результативных действий в 2022-м году.
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