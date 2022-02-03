Стало известно, от чего зависит то, останется ли Роналду в МЮ

Криштиану ждет лета

Криштиану Роналду / Фото: Eurosport

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду примет решение о своем будущем в команде летом, сообщает ESPN.

По информации источника, все зависит от того, кто будет новым главным тренером манкунианцев. Известно, что Ральф Рангник будет руководить командой до конца сезона, а затем клуб определится со следующим наставником.

Известно также, что Роналду не нравится Рангник.

Напомним, у Роналду пока ноль результативных действий в 2022-м году.