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Будущее Роналду в «Ювентусе» станет известно летом

Решение португальца будет зависит и от дальнейшей карьеры Пирло
Футбол Серия А (Италия)
18:20
Будущее Роналду в «Ювентусе» станет известно летом
Криштиану Роналду / Фото - ctvnews.ca
Будущее португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неизвестным.

Летом звездный нападающий проведет переговоры с туринцами и обсудит с боссами клуба планы на будущее. Ситуация вокруг Роналду в «Ювентусе» зависит от того, останутся ли в рядах итальянского гранда главный тренер Андреа Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи. Если они уйдут, то вероятность того, что Роналду покинет клуб, будет выше. Об этом сообщает Sky Sports.

Действующее соглашение 36-летнего игрока сборной Португалии с «Ювентусом» заканчивается летом 2022 года.

В минувшем сезоне Роналду вместе с туринской командой выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром Серии А. «Ювентус» занял 4-е место в чемпионате Италии и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
Владимир Кириченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус Андреа Пирло

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