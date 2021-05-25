Роналду стал лучшим игроком «Ювентула» сезона 2020/21
Будущее Роналду в «Ювентусе» станет известно летом
Решение португальца будет зависит и от дальнейшей карьеры Пирло
18:20
Криштиану Роналду / Фото - ctvnews.caБудущее португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду остается неизвестным.
Летом звездный нападающий проведет переговоры с туринцами и обсудит с боссами клуба планы на будущее. Ситуация вокруг Роналду в «Ювентусе» зависит от того, останутся ли в рядах итальянского гранда главный тренер Андреа Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи. Если они уйдут, то вероятность того, что Роналду покинет клуб, будет выше. Об этом сообщает Sky Sports.
Действующее соглашение 36-летнего игрока сборной Португалии с «Ювентусом» заканчивается летом 2022 года.
В минувшем сезоне Роналду вместе с туринской командой выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром Серии А. «Ювентус» занял 4-е место в чемпионате Италии и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
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