Стало известно, по какой причине Яремчук не полетел в Москву

«Бенфика» сыграет со «Спартаком» в третьем раунде квалификации ЛЧ

Роман Яремчук / Фото - Бенфика

«Бенфика» проведет первый матч против «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Он состоится сегодня, 4 августа, в Москве.

Новичок португальской команды Роман Яремчук не полетел с командой на выездной поединок. Форвард пока не набрал должную форму после отпуска, сообщает пресс-служба «орлов».

Более того, украинец, вероятно, пропустит стартовый матч команды в чемпионате Португалии против «Морейренсе» (7 августа). Однако ожидается, что футболист сможет сыграть в раунде плей-офф ЛЧ против ПСВ или «Мидтьюланна» (17 / 18 и 24 / 25 августа).

Ранее Яремчук тепло поблагодарил «Гент».