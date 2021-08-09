Стало известно, почему Агуэро не сыграл против «Ювентуса»

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть клуб

Серхио Агуэро / Фото - RTE

«Барселона» разгромила «Ювентус» (3:0). Таким образом, подопечные Рональда Кумана выиграли Кубок Гампера.

В матче не смогли принять участие основной защитник и летний новичок каталонцев. Клеман Лангле и Серхио Агуэро не успели восстановиться от травм.

Французского центрбека беспокоит правое колено. Аргентинский нападающий испытывает неприятные ощущения в правой голени, об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что Агуэро хочет покинуть «Барселону» после ухода Месси.