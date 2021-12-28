Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса

Испанец перейдет в каталонский клуб за 55 миллионов евро

Ферран Торрес / фото - Manchester City

Вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес прошел медобследование в «Барселоне» и вскоре перейдет в каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, о трансфере пока что не могут объявить официально из-за бюрократических нюансов.

Дело в том, что «блаугранас» пока что не получили от «горожан» всех документов, которые необходимы для завершения трансфера. К тому же, стороны пытаются адаптировать контракты так, чтобы они вписывались в потолок зарплат и финансовый фэйр-плей Примеры.

Ранее сообщалось, что за испанца заплатят 55 миллионов евро. К тому же, около 10 миллионов рассчитано в качестве бонусов.

Напомним, в «Барселоне» было обнаружено два случая заражения коронавирусом.