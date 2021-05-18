Стало известно, почему Де Дзерби решил покинуть «Сассуоло»

Тренер возглавит «Шахтер»?

Роберто де Дзерби / Фото: Twitter

Стала известна причина желания Роберто де Дзерби покинуть «Сассуоло», сообщает Tuttomercato.

По информации источника, наставник разочаровался в проекте клуба и не видит дальнейших перспектив в работе с «Сассуоло». Известно также, что в «Шахтер» из «Сассуоло» вместе с Де Дзерби перейдет как миминум три футболиста.

Ранее в «Сассуоло» подтвердили, что Де Дзерби покинет команду. Напомним, тренер был в шаге от работы в российском клубе несколько месяцев назад.