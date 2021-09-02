Стало известно, почему ПСЖ не отпустил Мбаппе в «Реал» за 200 млн. евро

Теперь француз может уйти через год свободным агентом

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Мадридский «Реал» этим летом приложил все усилия для подписания французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. «Сливочные» в последний день трансферного окна предлагали за игрока 200 миллионов евро. В Париже отказались даже от такой внушительной суммы.

Но решение о сохранении игрока принимал не спортивный директор и даже не президент клуба, а лично эмир Катара, которому принадлежит ПСЖ, сообщает издание L`Equipe.

Контракт Мбаппе со столичной командой истекает летом 2022 года, поэтому часть руководства склонялась к тому, чтобы принять предложение мадридцев и выручить за футболиста солидную сумму. Другая часть боссов команды была за сохранение игрока.

Поэтому итоговое решение принимал Тамим бин Хамад Аль Тани. Выслушав аргументы двух сторон своих приближённых, он принял решение оставить Мбаппе в ПСЖ.

Как сообщает источник, владелец клуба посчитал преступлением отказаться от возможности наблюдать в деле за трио Неймар-Мбаппе-Месси.

Французский форвард отказывался от всех предложений продления контракта и решительно настроен перебраться в любимый клуб детства следующим летом уже в статусе свободного агента. С 1 января 2022 года игрок будет иметь право вести переговоры с «Реалом» напрямую.

Напомним, «Реал» подписал другую молодую звезду Лиги 1.