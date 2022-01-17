Стало известно, почему Рамирес не отправился с «Динамо» на сбор

Ранее сообщалось, что трое футболистов киевлян не полетели в Испанию из-за коронавируса

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Киевские «Динамо» 17 января отправилось на первый зимний сбор. В списке игроков неожиданно отсутствовали защитники Илья Забарный и Александр Караваев и нападающий Илья Шкурин.

Сообщалось, что игроки стали положительные тесты на коронавирус. Также в Испанию не полетел форвард Эрик Рамирес, но по другим причинам.

Дело в том, что венесуэлец готовится к ближайшим матчам за свою национальную сборную. Они состоятся 29 января и 2 февраля.

Напомним, в Испанию отправились Владислав Супряга, Артем Беседин и еще 27 игроков «Динамо».