Стало известно, почему Роналду пропускает матч МЮ в Кубке Англии

Рангник все объяснил

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему лидер команды Криштиану Роналду не попал в заявку на матч с «Астон Виллой» в Кубке Англии. Специалиста цитирует пресс-служба «красных дьяволов».

«Я пообщался вчера с Криштиану перед тренировкой, он сказал, что у него наблюдаются проблемы в последние дни, небольшие проблемы.

В итоге мы решили не рисковать в кубковом матче, который запросто может продлиться 120 минут».



Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла».