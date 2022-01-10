Роналду нет даже в заявке на матч с «Астон Виллой»
Стало известно, почему Роналду пропускает матч МЮ в Кубке Англии
Рангник все объяснил
10 января 22:55
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему лидер команды Криштиану Роналду не попал в заявку на матч с «Астон Виллой» в Кубке Англии. Специалиста цитирует пресс-служба «красных дьяволов».
«Я пообщался вчера с Криштиану перед тренировкой, он сказал, что у него наблюдаются проблемы в последние дни, небольшие проблемы.
В итоге мы решили не рисковать в кубковом матче, который запросто может продлиться 120 минут».
Онлайн трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла».
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