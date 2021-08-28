Гвардиола заявил, что покинет МС в 2023 году и назвал свое будущее место работы
Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити»
Гвардиола не гарантировал португальцу место в основе
16:46
Криштиану Роналду / фото - eurosport
Стало известно, почему сорвался трансфер знаменитого португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».
По информации портала NewsBeezer, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попросту не смог гарантировать Роналду большое количество игрового времени и лидирующую роль в клубе. Потому Роналду и принял решение отказаться от предложения «Ман Сити», и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ.
Комментарии 0