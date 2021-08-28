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Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити»

Гвардиола не гарантировал португальцу место в основе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:46
Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити»
Криштиану Роналду / фото - eurosport

Стало известно, почему сорвался трансфер знаменитого португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

По информации портала NewsBeezer, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попросту не смог гарантировать Роналду большое количество игрового времени и лидирующую роль в клубе. Потому Роналду и принял решение отказаться от предложения «Ман Сити», и вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ.

Михаил Рыбак
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Манчестер Юнайтед

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