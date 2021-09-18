Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку «Сити» на матч с «Саутгемптоном»

Украинец пока что отыграл лишь 55 минут в Премьер-лиге

Александр Зинченко / фото - Manchester Ciry

Украинский защитник Александр Зинченко «Манчестер Сити» не принял участие в матче пятого тура АПЛ против «Саутгемптона».

Как сообщает официальный сайт «горожан», игрок получил травму. О характере повреждения и сроках восстановления не сообщается.

На этой неделе украинец уже выходил на поле в составе МС в матче группового этапа ЛЧ против «Лейпцига» (6:3), где отыграл все 90 минут.

В АПЛ украинец пока не получает большого количества игрового времени. На счету защитника лишь 55 минут в двух матчах.

Напомним, сразу два ресурса признали Зинченко одним из худших игроков «Сити» в матче с «Лейпцигом».