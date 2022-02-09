Стало известно, при каких условиях «Сампдория» готова выкупить Супрягу у «Динамо»

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Итальянский скаут Алекс Великих высказался о возможном выкупе «Сампдорией» форварда Владислава Супряги у «Динамо».

Я не стал бы говорить, что клуб будет выкупать украинца, если он будет играть так, как сейчас. «Сампдория» может купить Супрягу с намерением выгодно перепродать.

Я считаю, что больше возможен вариант с продлением аренды игрока, чтобы он прошел полноценные сборы с командой летом и хорошо подготовился к следующему сезону».