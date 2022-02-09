Супряга: «Надеюсь выиграть с «Сампдорией» много трофеев»
Стало известно, при каких условиях «Сампдория» готова выкупить Супрягу у «Динамо»
У итальянского клуба не все хорошо с финансами
16:59
Владислав Супряга / Фото: Getty Images
Итальянский скаут Алекс Великих высказался о возможном выкупе «Сампдорией» форварда Владислава Супряги у «Динамо».
«Вопрос выкупа «Сампдорией» Супряги у «Динамо» будет напрямую зависеть от того, удастся ли команде сохранить прописку в Серии А. В клубе сейчас очень непростая ситуация. Это касается как турнирной таблицы, так и руководства. Есть проблемы с бывшим президентом «Сампдории». Экономическое состояние клуба не является образцовым в Италии.
Я не стал бы говорить, что клуб будет выкупать украинца, если он будет играть так, как сейчас. «Сампдория» может купить Супрягу с намерением выгодно перепродать.
Я считаю, что больше возможен вариант с продлением аренды игрока, чтобы он прошел полноценные сборы с командой летом и хорошо подготовился к следующему сезону».
Ранее стало известно, что главный конкурент Супряги в «Сампдории» выбыл до конца сезона.
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