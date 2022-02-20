Стало известно, при каком условии МЮ отпустит Роналду

Португальцу не очень нравится в Манчестере

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинет команду летом при одном условии, сообщает Mirror.

По информации источника, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон, то позволит Роналду уйти летом. Также известно, что ожидания португальского форварда от работы в стане манкунианцев пока не оправдались.

В 21-м матче АПЛ в нынешнем сезоне Роналду забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Сегодня МЮ сыграет с «Лидсом» в АПЛ, начало игры – в 16:00. В турнирной таблице чемпионата Англии «красные дьяволы» идут на 4-м месте, эта позиция позволяет играть в ЛЧ в следующем сезоне.

Прогноз на матч «Лидс» – МЮ.