Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Стало известно расписание матчей 7-го тура УПЛ
Тур растянется на 4 игровых дня
Фото: ФК Динамо
Стало известно расписание матчей 7-го тура чемпионата Украины, сообщает пресс-служба УПЛ.
10 сентября, пятница
«Александрия» – «Ингулец» – 19.30
11 сентября, суббота
«Рух» – «Заря» – 14.00
«Металлист-1925» – «Динамо» – 17.00
«Шахтер» – «Днепр-1» – 19.30
12 сентября, воскресенье
«Минай» – «Черноморец» – 14.00
«Колос» – «Мариуполь» – 17.00
«Ворскла» – «Десна» – 19.30
13 сентября, понедельник
«Верес» – «Львов» – 19.30
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