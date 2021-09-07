Сборная Украины отправилась на Кубок мира
Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины
Игры пройдут за три дня
Фото: УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины составила расписание матчей 1/16 финала турнира.
На этой стадии уже начнут выступления клубы УПЛ. Игры пройдут в три дня.
21 сентября
«Николаев» – «Рух» 17:00
«Металлист» – «Десна» 19:00
22 сентября
«Таврия» – «Александрия» 13:00
ЛНЗ – «Ингулец» 15:00
«ВПК-Агро» – «Днепр-1» 17:00
«Волынь» – «Мариуполь» 17:00
«Оболонь» – «Верес» 19:00
23 сентября
«Эпицентр» – «Металлист-1925» 13:00
«Горняк-Спорт» – «Львов» 15:00
«Прикарпатье» – «Черноморец» 17:00
«Альянс» – «Минай» 19:00
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